Суд огласил приговор челябинцу, выбросившему приятеля с девятого этажа

Житель Челябинска осужден за убийство знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 45-летнего горожанина виновным в убийстве.

В суде установлено, что 30 мая нынешнего года, находясь в квартире своего знакомого по проспекту Победы, нетрезвый челябинец поссорился с хозяином. Во время ссоры он ударил мужчину ногой, посадил на подоконник и столкнул из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.

От полученных травм челябинец скончался на месте происшествия.

Суд приговорил южноуральца к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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