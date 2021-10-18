В Челябинской области столкнулись иномарка и рейсовый автобус: один погиб, четверо пострадали

На южноуральской трассе легковушка врезалась в рейсовый автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 18 октября, в Увельском районе.

«На трассе А-310, в районе села Половинка, лоб в лоб столкнулись автобус, перевозивший 14 взрослых и шесть детей, и автомобиль Mitsubishi», – рассказали очевидцы в одном из пабликов. Автобус следовал из Челябинска в Троицк.

В результате ДТП 23-летний водитель легковушки скончался на месте. Также, по данным ГУ МВД по Челябинской области, пострадали четыре пассажира автобуса.

«Не удивительно. На том участке что легковушки летят, не соблюдая скоростной режим, что водители автобуса перестали ездить, соблюдая положенную скорость. Все торопятся! Что 591маршрут, что 597. Садишься в автобус, и всю дорогу молитвы вспоминаешь!" – комментируют произошедшее южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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