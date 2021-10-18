Бывшего вице-мэра Челябинска выпустили из СИЗО

Бывший замглавы Челябинска, обвиняемый в получении взятки, вышел из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения для бывшего вице-мэра Челябинска по экономике Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки. Об этом супруга экс-чиновника сообщила на своей странице в соцсетях.

«На этой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Олегу даже не на домашний арест, а просто на запрет определенных действий. Сразу же в зале суда Олега отпустили на свободу. И уже вечером он был дома с семьей», – рассказала Ольга Извекова.

Напомним, чиновника задержали 18 февраля по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2020 году Извеков получил более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Якобы, чиновник содействовал заключению с фирмой контракта на поставку тепловизоров для МФЦ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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