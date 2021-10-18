Пьяный челябинец начал палить в СНТ по людям и животным

Очевидцы рассказали об «охоте» пьяного челябинца в СНТ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 октября, в челябинском СНТ «Слава». Очевидцы рассказали о нем в интернет-сообществе «Черный список. Мошенники Челябинска».

«Выпив изрядное количество алкоголя, господа решили развлечь себя охотой, а заодно доказать свое превосходство над соседями. Забравшись на крышу и взяв в руки мощную пневматическую винтовку (по другим сведениям, травматическое оружие), хозяин участка, 52-летний Сергей, начал вести стрельбу по прохожим, животным и близлежащим домам. Прицельными выстрелами были повреждены окна, двери, крыши и другое имущество граждан, – рассказали горожане. – Несколько залпов было произведено по людям, которые чудом не пострадали. Также были обстреляны животные: одному коту пуля угодила в глаз, другому «снайпер» попал в голову, животные, скорее всего, погибли».

По словам садоводом, хулиган сделал около 40 выстрелов, прежде чем соседи утихомирили его.

Полиция начала проверку информации об обстреле в СНТ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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