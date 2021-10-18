В Златоусте к работе приступил новый прокурор

На должность городского прокурора в Златоусте назначили магнитогорца.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Рустем Акманов назначен прокурором Златоуста сроком на 5 лет.
Акманов родился в городе Магнитогорске в 1974 году.
В органах прокуратуры служит более 14 лет в различных должностях, с 2013 года работал Магнитогорским природоохранным прокурором, с 2017 года возглавлял прокуратуру Орджоникидзевского района Магнитогорска.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.10.21
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