В Челябинске решили подстегнуть вакцинацию против коронавируса отменой премий

В ООО «ЧелябГЭТ» решили подстегнуть вакцинацию против коронавируса отменой премий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественный транспорт вошел в число сфер, в которых постановлением главного санитарного врача региона Анатолия Семенова предусмотрена обязательная вакцинация. Напомним, к 11 ноября первый компонент вакцины должны получить не менее 80% сотрудников, вторым компонентом необходимо привиться до 11 декабря.

Как оказалось, руководство «ЧелябГЭТ» с лета пытается стимулировать сотрудников поставить прививку: тем, кто прошел вакцинацию, выписывали премию в размере 1 тысячи рублей.

Однако вчера транспортникам сообщили, что с 22 ноября премии отменяются. И те, кто хочет получить вознаграждение за прививку должен поторопиться и пройти вакцинацию до 21 ноября включительно. Причем, речь идет о полной вакцинации, то есть первая прививка должна быть поставлена до конца октября.

В руководстве компании заявляют, что таким образом хотят простимулировать активность сотрудников. Правда, до сих пор премии помогали не очень: на сегодняшний день в «ЧелябГЭТ» привито только 12% сотрудников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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