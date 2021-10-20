Челябинская область вошла в число регионов с критической загрузкой ковидных баз

Челябинская область вошла в число 7 российских регионов с максимальной загрузкой ковидных баз. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем по России занято 86,6% больничных коек для пациентов с коронавирусом. В Адыгее, на Ставрополье, в Амурской, Орловской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях загрузка больниц превысила 95%.

При этом Адыгея, Ставропольский край и Челябинская область входят в число регионов с самым низким уровнем вакцинации. Компанию им составляют Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область и Карачаево-Черкесия.

По оценке федерального правительства, сегодня коллективный иммунитет в Челябинской области оценивается в 33% при общероссийском показателе 45%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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