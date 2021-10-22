В Челябинской области свободно не более 2% «коронавирусных коек»

В Челябинской области за сутки выявлено 432 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 106 тысяч 479 инфицированных. 5 тысяч 257 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 983).

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, прирост заболеваемости составляет 4,6 на каждую тысячу населения. Это гораздо выше, чем в среднем по России (3,7).

Коечный фонд для больных коронавирусом составляет 8 тысяч 723, из них свободно только 1,8%. Низкий уровень свободного фонда Гехт объяснила желанием максимально сохранить базу для оказания плановой медицинской помощи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.21

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