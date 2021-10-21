В Челябинске обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-коды

Челябинцы обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-коды.

Как уже сообщал «Новый День», с 18 октября попасть на мероприятия, в которых в любой роли участвует более 100 человек, можно только, предъявив QR-код, подтверждающий либо вакцинацию, либо перенесенный коронавирус.

Представители общественной организации «Объединение родителей» сочли подобные требования сегрегацией людей и обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-коды. Под обращением поставили подписи 400 человек.

«QR-код – это присвоение человеку товарного знака, – объясняют свою позицию авторы требования. – То есть, человека рассматривают не как личность, а как товар. Все люди имеет равные права. Все мы одинаково платим налоги, но почему-то сейчас одни будут иметь доступ в определенные места, а другие – нет».

Общественники считают, что QR-коды делят людей на «больных» и «здоровых», причем, именно здоровых лишают возможности обзавестись этим «ключом в новый дивный мир».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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