Челябинск может остаться без горэлектротранспорта: сотрудники отказываются прививаться от ковида

Челябинск может остаться без горэлектротранспорта: водители троллейбусов и трамваев отказываются прививаться от ковида, руководство предприятия грозит отстранить всех от работы.

Как уже сообщал «Новый День», общественный транспорт вошел в число сфер, в которых постановлением главного санитарного врача региона Анатолия Семенова предусмотрена обязательная вакцинация. Напомним, к 11 ноября первый компонент вакцины должны получить не менее 80% сотрудников, вторым компонентом необходимо привиться до 11 декабря.

Руководство ЧелябГЭТ несколько месяцев пытается убедить сотрудников вакцинироваться – даже выплачивают по 1 тысяче рублей тем, кто поставил две прививки, но добились немногого: из 1 тысячи 900 сотрудников привились всего 300.

После выхода постановления главного санитарного врача, руководство компании объявило, что отменит премии, но через месяц – чтобы желающие получить деньги успели привиться. Но и это не сработало. Тогда сотрудникам объявили, что всех непривитых отстранят от работы без сохранения заработной платы.

«Видимо, будет бунт, потому что я и многие мои коллеги не собираемся ставить прививку, потому что после нее многим бывает плохо, – цитирует 74.RU одного из водителей. – Сами представьте, я еду за рулем, и вдруг мне стало резко плохо, а за спиной пассажиры, за которых я несу ответственность. У меня жена учитель, она рассказала, что одна из ее коллег сделала прививку, а сейчас на уроках падает в обморок. То же самое может произойти с водителем или кондуктором. Поэтому у нас многие, как могут, отказываются, пишут заявления [об отказе]».

«Люди не доверяют прививке, плюс она все-таки добровольная, – говорит другой водитель. – Мы нашли в интернете статьи Конституции, где указано, что нас принуждать не имеют права».

Не пугает сотрудников ЧелябГЭТ и перспектива остаться без работы: «А кто работать-то будет, и так с кадрами проблемы», – говорят они.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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