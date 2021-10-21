В Челябинской области объявили локдаун и комендантский час

В Челябинской области ввели локдаун и комендантский час для предприятий общепита.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

«В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе.

С 30 октября 2021 года вход и нахождение торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах разрешен только тем, у кого есть действующие QR-коды (требование не распространяется на несовершеннолетних).

С 30 октября 2021 года пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается только при наличии у гражданина действующего QR-кода (требование не распространяется на несовершеннолетних).

С 30 октября по 7 ноября 2021 года без QR-кода нельзя будет попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (требование не распространяется на несовершеннолетних).

С 25 октября 2021 года в период с 23:00 часов до 6:00 часов запрещается работа организаций общественного питания, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, обслуживания на автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций).

Работодателям поручено перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию против COVID-19 или не перенесших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Пока это требование установлено на 1 месяц.

Неработающие южноуральцы старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию против COVID-19 или не перенесшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Им разрешено ходить в ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

Челябинск, Светлана Намская

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