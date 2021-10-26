Неделя Шрёдингера: в нерабочую неделю ноября работать будут все

Мини-локдаун в Челябинской области, объявленный в связи с решением президента РФ сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, будет формальным. Такой вывод можно сделать из планов работодателей на указанный период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сути, дополнительные выходные коснуться только сферы образования (и то частично) и ряда госорганов. Все остальные собираются работать по графику, утвержденному в начале года.

Так, представители частного бизнеса не собираются вводить выходные на период с 1 по 3 ноября (4 и 5 ноября были объявлены праздничными ранее, к пандемии коронавируса это отношения не имеет). Главная причина: отсутствие средств на выплату зарплаты за нерабочие дни: «Где я возьму деньги на среднюю зарплату, если они не будут работать?!», – заявила РИА «Новый День» владелица одного из малых предприятий. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие бизнесмены.

Большинство крупных промышленных предприятий работает в непрерывном цикле и останавливаться не собирается.

И даже большая часть бюджетников не рассчитывает отдохнуть в начале ноября полную неделю: уже заявлено, что не просто в обычном, а даже в круглосуточном режиме будут работать все учреждения здравоохранения, в привычном графике будет функционировать соцсфера. В системе образования на каникулы уйдут школы и часть вузов (другие вузы переводят на дистант).

Правительство Челябинской области, включая все подчиненные ведомства, а также администрация Челябинска тоже заявили, что с 1 по 3 ноября будут работать. Их примеру уже последовал ряд других муниципалитетов.

«В России объявлена неделя Шрёдингера, – острят южноуральцы. – Вся страна на выходных и одновременно никто не на выходных».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.10.21

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