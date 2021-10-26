На Южном Урале медучреждения и организации культуры будут работать в нерабочие дни

На Южном Урале учреждениям культуры и частным клиникам разрешили самим решать, как работать в нерабочие дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о режиме работы учреждений культуры и здравоохранения с 30 октября по 7 ноября.

Медицинские организации, подведомственные областному министерству здравоохранения, с 1 по 3 ноября будут работать в полном объеме в соответствии с утвержденными графиками работы; режим работы с 4 по 7 ноября должны установить руководители учреждений «с учетом обеспечения бесперебойной работы медучреждения в период распространения COVID-19».

В других организациях здравоохранения режим работы с 30 октября по 7 ноября определяют их руководители.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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