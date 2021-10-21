В Миассе ради мусора уничтожили сквер, возмутившихся пенсионеров разгоняла полиция

В Миассе ради мусорных баков уничтожили березовый сквер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местных жителей, пытавших заступиться за уголок природы, разгоняли экскаватором и полицией.

«Слуги народа вышли против своего народа! – написали миасцы в сообществе «Текслер, помоги» («ВКонтакте»). – Администрацией МГО вновь была предпринята попытка уничтожения зеленого сквера между домами 20 и 18 ул. Орловская. И установки на месте сорокалетних берез десяти мусорных баков! Власть вышла против своего народа с экскаваторами и грузовыми машинами!

Против бабулек и детей вызвали даже полицию! Почему власти не хотят слушать мнение жителей и прийти к компромиссу?»

Спор между чиновниками и местными жителями длится несколько лет. Раньше большая контейнерная площадка находилась рядом с домом №20. Туда вносили мусор жильцы нескольких десятков зданий, и обитателям дома это не нравилось. Они через суд добились, чтобы площадку у них из-под окон убрали. Правда, суд предоставил чиновникам самим выбрать новое место, и они решили, что самым подходящим будет березовый сквер.

Горожане предложили свое решение: поставить в каждом дворе по 2 бака. Но это не понравилось Центру коммунального сервиса, занимающегося вывозом мусора. И чиновники настояли на уничтожении сквера, в котором, кстати, весной высадили молодые деревья.

Как выяснилось, подобная практика решения проблем вообще характерна для Миасса.

«Присоединяюсь к автору заметки, и тоже прошу помощи и защиты от администрации МГО для улицы Орловской и улицы 8-го июля! – написала другая горожанка. – Во время смены труб снабжения горячей водой, проходящей по улице, уничтожены десятки 70-летних деревьев, защищающих дома, от автомобильной трассы, по которой круглосуточно ездят машины на дизельном топливе и тяжёлые фуры...

Зеленую аллею, так любимую жителями Миасса, превратили в промышленную зону около автотрассы... Поскольку дома – хрущевки находятся в непосредственной близости к автотрассе, дышать людям, особенно летом, нечем. Пожилые люди, которые в основном живут в этих домах, не открывают даже окна...

На наши неоднократные обращения в администрацию с просьбой восстановить защитную лесную полосу вдоль автомобильной трассы, отвечают отказом: садить деревья по теплотрассе, видите ли, нельзя! То есть, 70 лет росли деревья, защищая людей от смрада, а теперь пусть люди болеют и мрут...»

В администрации Миасса ситуацию пока не комментируют.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 21.10.21

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