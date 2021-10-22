Скандал с разгоном пенсионеров в Миассе дошел до Госдумы

Скандал с уничтожением березовой рощи в Миассе дошел до Госдумы.

Как уже сообщал «Новый День», местные власти решили оборудовать площадку для сбора мусора рядом с домом №20 по улице Орловской. И не придумали ничего лучше, как вырубить сквер. Местные жители выступили против уничтожения деревьев, однако их разогнали с помощью судебных приставов и экскаватора.

На ситуацию обратили внимание в Госдуме.

По словам члена комитета ГД по труду и социальной политике Михаила Тарасенко, сотрудники службы судебных приставов и строители в Миассе превысили должностные полномочия. «Отношение к пенсионерам в этой ситуации негуманно и, мне представляется, неправомочно, – цитирует депутата Газета.ru. – Действия рабочих, выполнявших решение непонятно какой организации, осудительны. Приставы с бабушками разговаривали вежливо, но при этом у них под ногами работали экскаваторы, это уже неправильно.

Кто бы ни был инициатором решения, устанавливать мусорные баки при любом варианте на Южном Урале, где и так не хватает зелени и природы, зон отдыха – не самое лучшее решение. Надо разобраться, была ли такая необходимость».

Примечательно, что скандал в Миассе комментирует представитель Липецкой области, а южноуральские депутаты, включая Олега Колесникова, в чей округ входит город, хранят молчание.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 22.10.21

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