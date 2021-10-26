В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали ситуацию с умершими сотрудниками

В ГУ МВД по Челябинской области опровергают информацию депутата Центрального района Челябинска Марселя Хазиева о смерти о двух полицейских, обратившихся к Путину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня стало известно, что в течение недели умерли два сотрудника полиции, подписавшее обращение к президенту России по поводу выселения их семей из служебного жилья. По мнению Хазиева, причиной смерти обоих стал сильнейший стресс, вызванный ситуацией с жильем и реакцией на нее как руководства полиции, так и администрации Челябинска.

В ГУ МВД заявляют, что это не соответствует действительности:

«В СМИ и сети Интернет получили распространение сведения о двух случаях внезапной смерти участковых уполномоченных полиции, имевших место якобы после нервных срывов, вызванных разговорами с представителями ГУ МВД России по Челябинской области, в том числе с подразделениями собственной безопасности.

Указанная информация не соответствует действительности.

Сообщаем, что 19 октября текущего года умер сотрудник милиции, вышедший на пенсию в августе 2010 г. с должности дежурного дежурной части отдела милиции УВД по г. Челябинску. На данный момент он находится первым в очереди на получение жилья по социальному найму в УМВД России по городу Челябинску.

Второй, действующий сотрудник полиции, скоропостижно скончался сегодня. В очередях на получение жилья по социальному найму и получение единовременной социальной выплаты не стоял, документы не подавал.

Также поясняем, что данные граждане не участвовали в коллективном обращении к органам власти по поводу якобы выселения участковых уполномоченных полиции из служебного жилья.

Призываем представителей средств массовой информации и блогосферы проверять излагаемые факты в медиапространстве на достоверность и обращаться за официальными комментариями в соответствующие ведомства.

Также ГУ МВД России по Челябинской области готовит материалы для направления в следственные органы по размещению недостоверной информации и в суд по защите деловой репутации», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.10.21

Госдума подняла МРОТ без учета реальной инфляции: недовольным остался даже Володин. / Кремль: Губернаторы вправе продлить ковид-ограничения в своих регионах до нового года. / Неделя Шрёдингера: в нерабочую семидневку ноября работать будут все. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»