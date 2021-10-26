В Челябинске скончались двое полицейских, обратившихся за помощью к Путину

В Челябинске скончались два сотрудника полиции, обратившихся к президенту России по поводу выселениях их из служебных квартир.

Как уже сообщал «Новый День», полтора десятка участковых уполномоченных полиции с семьями оказались под угрозой выселения из служебных квартир в Челябинске. Выяснилось это после того, как челябинцы попытались приватизировать квартиры.

Напомним, в 2008 году в областном центре построили дом для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году 15 жилых помещений каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Юристы, изучающие документы, предоставленные участковыми, обратили внимание на ряд странностей и совпадений, указывающих на то, что с жильем проводили действия, не соответствующие законодательству.

Однако руководство региональной полиции разбираться в ситуации категорически отказалось, отправив своих сотрудников в суд.

Те, в свою очередь, потребовали привлечь к разбирательству бывших и действующих чиновников, включая мэра Челябинска Наталью Котову. В этом ходатайстве суд им отказал, но и отказал мэрии в выселении одной семьи, обязав заключить с нею договор социального найма.

Еще несколько аналогичных исков суд продолжает рассматривать. Кроме того, участковые представили суду два коллективных иска с требованием признать за ними право на приватизацию служебных квартир, так как они живут в них более 10 лет.

Кроме того, полицейские обратились с просьбой защитить их права к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Между тем, на них начали оказывать давление: участковым запретили обращаться по этому вопросу к депутатам, выступать в форме и так далее. В октябре обратившихся в к президенту в очередной раз вызывали на беседы в ГУ МВД и управление собственной безопасности, заявил депутат Центрального района Марсель Хазиев, отметив, что один из участковых – пенсионер МВД стоял в очереди с 1996 года и был в списке первым, но так и не получил жилье. Второй полицейский умер сегодня. По мнению Хазиева, причиной смерти обоих стал сильнейший стресс, вызванный ситуацией с жильем и реакцией на нее как руководства полиции, так и администрации Челябинска.

Подготовлены запросы в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и МВД России с просьбой проверить, могло ли давление на участковых спровоцировать летальный исход.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.10.21

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