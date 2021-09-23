Челябинские участковые просят привлечь к суду мэра Котову и ряд бывших чиновников

В Челябинске продолжается скандал вокруг квартир для участковых. Сотрудники полиции требуют вызвать в суд ряд высокопоставленных чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участковые, которых вместе с семьями выселяют из служебных квартир, пытаются доказать, что статус занимаемых ими помещений изменили незаконно.

Следующее заседание суда состоится 24 сентября. Истцы заявили ходатайства о привлечении к процессу в качестве свидетелей бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, экс-министра строительства Валерия Шопова, экс-министра промышленности Евгения Тефтелева, бывшего начальника ГУВД по Челябинской области Павла Григорьева, бывшего руководителя регионального управления Росимущества Александра Власова, экс-вице-мэра Челябинска Александра Уфимцева, а также экс-начальницу управления жилищной политики администрации Челябинска, а ныне главу города Наталью Котову.

Правда, большинство из названных свидетелей не сможет принять участие в разбирательстве, так как умерли, сбежали из страны или находятся в местах не столь отдаленных, но мэр Котова вполне могла бы объяснить, каким образом служебное жилье МВД оказалось в муниципальной собственности.

Напомним, в 2008 году в областном центре поострили дом для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году 15 жилых помещений каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Добиться справедливости своими силами у участковых не получилось, и они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию, а также инициировать проверку по поводу того, каким образом предоставленные им служебные квартиры через три года после заселения вдруг сменили статус.

Это вызвало переполох в областном полицейском главке: было собрано экстренное совещание, но дело с мертвой точки не сдвинулось – участковым предложили обратиться к коммерческому найму и снова стать в очередь (в которой они и так стоят уже больше 15 лет).

Тогда сотрудники полиции записали второе обращение к президенту Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В ответ им запретили выступать в СМИ в форме ти жаловаться депутатам. А сейчас члены инициативной группы сообщают, что им грозят увольнением с формулировкой, не позволяющей продолжить службу в правоохранительных органах.

Между тем, юристы, изучающие документы, предоставленные участковыми, обратили внимание на ряд странностей и совпадений, указывающих на то, что с жильем проводили действия, не соответствующие законодательству.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.09.21

Глава челябинского УФСБ попал в «список Навального». / В Челябинской области браконьеры застрелили четырех косуль. / В Челябинске полуторогодовалый малыш отравился ацетоном. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»