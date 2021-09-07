Послали на три буквы: чем закончилась встреча обратившихся к Путину участковых с руководством полиции и челябинскими чиновниками

Встреча челябинских участковых, рискующих в ближайшее время остаться без жилья, с вышестоящим начальством и представителями мэрии завершилась ничем. Чиновники не отказались от намерения выставить полицейских на улицу, а участковые собираются биться за свое жилье до последнего. И те, и другие уверены, что закон на их стороне.

Как уже сообщал «Новый День», квартиры были получены в 2008 году по договорам служебного найма в доме, построенном для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году жилые помещения каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Добиться справедливости своими силами у участковых не получилось, и они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию, а также инициировать проверку по поводу того, каким образом предоставленные им служебные квартиры через три года после заселения вдруг сменили статус.

6 августа обращение растиражировали СМИ, и уже сегодня утром в УВД города было собрано срочное совещание, на которое собрали участковых со всего города, на активистов инициативной группы сначала не хотели пускать (потом все-таки пропустили).

Зачем нужно было это собрание, неясно: от мэрии не было никого, кто уполномочен принимать решения. Приглашенные сотрудники полиции – те, кто бы не в теме, в обще не поняли, что происходит: сидящие в президиуме говорили слишком тихо. Единственное, что уловили присутствующие, – их коллег как-то обманули, и теперь они опасаются, что нкечто подобное может произойти и с ними.

«Совещание собрали, чтобы в очередной раз разъяснить нам нормы права, – рассказал активист инициативной группы участковых Яна Кириллова. – А когда мы заявили, что мы прослужили много лет и имеем право на жильте, нам сказали, что нужно вставать в очередь, хотя мы уже в очереди много лет стоит – еще до 2005 года встали».

Кириллова считает, что руководство ГУ МВД по Челябинской области и УМВД по Челябинску введено в заблуждение городской администрацией: «Они согласны с интерпретацией норм чиновниками. Они говорят, что администрация права». Это странно, так как в полицейских управлениях работают (должны работать) дипломированные юристы, которых нельзя ввести в заблуждение – они обязаны знать законодательство и неуклонно его соблюдать, а не соглашаться с чьими-либо трактовками.

«Так же мы спросили прокуратуру: на каком основании выселяют участковых и прокурор на суде говорит: «Выселить без предоставления жилья», – продолжает Яна Кириллова. – Они не смогли ответить на вопрос, заявив, что не владеют темой».

В мэрии заявляют, что дом, в котором живет Кириллова, построен на деньги муниципалитета, поэтому предназначен только для муниципальных служащих. Однако, напомним, губернатор Сумин утверждал, что деньги были потрачен областные и федеральные.

Сегодня это противоречие никто не прояснил. Выселяемым участковым рекомендовали воспользоваться коммерческим наймом (то есть снять жилье за собственные средства), а когда они снова возмутились, предложили решать свои проблемы в судебном порядке. «Послали участковых на три буквы – в суд», – отреагировали журналисты.

«Кончено, мы будем бороться до конца, потому что мы считаем, что это наши квартиры, – резюмировала Яна Кириллова. – Мы их заслужили. Мы участковые – мы спецсубъекты. По закону о полиции в течение 6 месяцев нам должны были предоставить жилье. Мы будем бороться дальше».

Добавим, что после совещания к зданию городского управления полиции пришел пенсионер МВД, ветеран труда, и бросил на землю многочисленные награды, грамоты и благодарственные письма, полученные от руководства и челябинских властей за годы службы. Его тоже выселили из служебной квартиры. Суд первой инстанции мужчина проиграл и теперь вынужден снимать жилье.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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