Забегали: в Челябинске собрали срочное совещание по жилищной проблеме сотрудников полиции

В Челябинске собрали срочное совещание по вопросу обеспечения жильем сотрудников полиции.

Как уже сообщал «Новый День», челябинские участковые и члены их семей записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, рассказав, что мэрия выселяет их из служебных квартир. Авторы обращения просят главу государства вмешаться в сложившуюся ситуацию, а также инициировать проверку по поводу того, каким образом предоставленные им служебные квартиры через три года после заселения вдруг получили статус «жилье для сотрудников муниципальных учреждений». А заодно проверить, как на Южном Урале решают вопрос с обеспечением жильем сотрудников МВД.

Ни в городском управлении МВД, ни в мэрии ситуацию пока не комментируют, но в срочном порядке вместе с ГУ МВД РФ по Челябинской области собрали сегодня совещание по жилищному вопросу, на которое сначала не хотели пускать представителя инициативной группы участковых Яну Кириллову. В доступе отказали также ряду СМИ, что, кстати, нарушает законодательство РФ.

«Пропускают только тех, кто не понимает, зачем всех собрали, – комментирует telegram-канал «Куртопляски». – Одним словом, забегали, засуетились. Конечно, самых системных довести до крайнего шага от отчаяния, подключить первое лицо государства – это еще и постараться нужно.

А мы бы хотели напомнить, что главная задача сегодня – не доводить до максимального пика ситуацию, чтобы к участковым не присоединились из солидарности коллеги, ветераны МВД и соседние дома, обычные гражданские жители. Иначе будет такой высокий градус, который будет уже не остановить».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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