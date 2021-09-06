Полицейские, которых выселяет мэрия Челябинска, просят помощи у Владимира Путина

Участковые Челябинска, оказавшиеся с семьями на грани выселения, обратились к президенту России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские участковые и члены их семей, выселения которых требуют городские власти, записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину.

Напомним, на минувшей неделе семью двух десятков участковых уполномоченных полиции рассказали о намерении мэрии Челябинска выселить их из служебных квартир. По словам челябинцев, служебное жилье они получили больше десяти лет назад. С течением времени квартиры они намеревались приватизировать. Но изменилось законодательство, и теперь все они могут оказаться на улице.

Дело в том, что жилфонд, в котором силовики и их семьи получили жилье, принадлежит мэрии. И когда они въезжали в квартиры, обеспечение стражей порядка крышей над головой входило в обязанности городских властей. Но с принятием закона о полиции такая обязанность у органов местного самоуправления исчезла.

«С 2011 года администрация Челябинска пытается различными способами выселить нас из квартир, полученных в 2008 году по договорам служебного найма, – говорят авторы обращения. – Учитывая сроки выслуги и проживания в служебном жилье, мы имеем право на приватизацию, но на протяжении 13 лет работники администрации и представители УМВД вводили нас с заблуждение по поводу служебного статуса квартир, и что теперь мы обязаны освободить жилье после выхода на пенсию. Все мы отслужили в органах не менее 25 лет, в этих квартирах живем более 10 лет, каждый состоит в очереди на жилье. Несмотря на это, администрация и МВД через суд пытаются лишить нас права на проживание в этих квартирах, несмотря на наличие детей, через суд выселяют на улицу».

Сами полицейские настаивают, что под действие закона о полиции их отношения с мэрией не подпадают. Ведь закон был принят лишь в 2011 году, тогда как договоры служебного найма с участковыми заключили в 2008 году. Закон же, как известно, обратной силы не имеет. Но в мэрии пока намерены отстаивать свою правоту в суде.

Авторы обращения просят Владимира Путина вмешаться в сложившуюся ситуацию, а также инициировать проверку по поводу того, каким образом через три года после получения ими служебных квартир полученные ими жилые помещения получили статус «служебное жилье для сотрудников муниципальных учреждений» и оказались в муниципальной собственности. А заодно проверить, как на Южном Урале решают вопрос с обеспечением жильем сотрудников МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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