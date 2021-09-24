Мэрии Челябинска запретили выселять семью пенсионера МВД из скандального дома

Центральный районный суд Челябинска отказал мэрии города в выселении семьи пенсионера МВД из скандального дома.

Как уже сообщал «Новый День», в 2008 году в областном центре поострили дом для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году 15 жилых помещений каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Юристы, изучающие документы, предоставленные участковыми, обратили внимание на ряд странностей и совпадений, указывающих на то, что с жильем проводили действия, не соответствующие законодательству.

Однако руководство региональной полиции разбираться в ситуации категорически отказалось, отправив своих сотрудников в суд.

Те, в свою очередь, потребовали привлечь к разбирательству бывших и действующих чиновников, включая мэра Челябинска Наталью Котову. В этом ходатайстве суд им отказал, но и отказал мэрии в выселении одной семьи и обязал заключить с нею договор социального найма.

Еще несколько аналогичных исков суд рассмотрит на следующей неделе. Кроме того, участковые представили суду два коллективных иска с требованием признать за ними право на приватизацию служебных квартир, так как они живут в них более 10 лет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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