В Челябинске полицейские пригрозили голодовкой

Участковые полиции в Челябинске, оказавшиеся под угрозой выселения, готовы начать голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские и пенсионеры МВД, от которых мэрия Челябинска требует освободить квартиры, записали новое видеообращение, адресовав его президенту РФ Владимиру Путину и руководителям силовых структур России.

Челябинцы просят руководство страны помочь им в разрешении ситуации. В противном случае, по словам горожан, они готовы объявить голодовку.

Напомним, полтора десятка участковых уполномоченных полиции с семьями оказались под угрозой выселения из служебных квартир в Челябинске. Выяснилось это после того, как челябинцы попытались приватизировать квартиры.

В 2008 году в областном центре построили дом для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году 15 жилых помещений каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Юристы, изучающие документы, предоставленные участковыми, обратили внимание на ряд странностей и совпадений, указывающих на то, что с жильем проводили действия, не соответствующие законодательству.

Однако руководство региональной полиции разбираться в ситуации категорически отказалось, отправив своих сотрудников в суд.

Те, в свою очередь, потребовали привлечь к разбирательству бывших и действующих чиновников, включая мэра Челябинска Наталью Котову. В этом ходатайстве суд им отказал, но и отказал мэрии в выселении одной семьи, обязав заключить с нею договор социального найма.

Еще несколько аналогичных исков суд продолжает рассматривать. Кроме того, участковые представили суду два коллективных иска с требованием признать за ними право на приватизацию служебных квартир, так как они живут в них более 10 лет.

Кроме того, полицейские обратились с просьбой защитить их права к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот взял ситуацию на контроль.

Между тем, на них начали оказывать давление: участковым запретили обращаться по этому вопросу к депутатам, выступать в форме и так далее. При этом, как рассказали полицейские в новом обращении, разбирательство затягивается. Так, до сих пор не направлено ни одного запроса в Пенсионный фонд, МВД и другие организации с целью установления лиц, которые живут в ведомственных квартирах. «В спорном доме около 20 сотрудников засекречены. Такое бывает? Мы установили, что в нашем доме получили квартиры люди, которые свое старое жилье сдали в ГУВД Челябинской области и администрацию Челябинска для дальнейшего распределения. Куда исчезли эти квартиры? До сих пор не установлено, каким образом и по какой очереди были предоставлены квартиры в нашем доме», – заявляют авторы обращения.

Кроме того, челябинцы утверждают, что ГУ МВД по Челябинской области не предоставляет в СКР необходимые сведения, а руководство города и области, в том числе губернатор Алексей Текслер от решения проблемы попросту устранились.

Авторы обращения заявляют: если в возбуждении уголовного дела по поводу таинственных жильцов ведомственного дома и бездействия чиновников в решении сложившейся ситуации откажут, сотрудники полиции и пенсионеры МВД объявят голодовку и встанут с одиночными пикетами у зданий всех ведомств Челябинска и области.

Telegram: Обращение сотрудников челябинской полиции к президенту РФ и руководителям правоохранительных органов

Челябинск, Виктор Елисеев

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