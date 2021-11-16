В отношении участкового, объявившей голодовку в Челябинске, начали служебную проверку

Руководство УМВД по Челябинску начало служебную проверку в отношении женщины-полицейского, объявившей голодовку протеста.

Как уже сообщал «Новый День», о начале голодовки старший участковый уполномоченный полиции Яна Кириллова объявила сегодня, 16 ноября.

Напомним, полтора десятка участковых уполномоченных полиции с семьями оказались под угрозой выселения из служебных квартир в Челябинске. Выяснилось это после того, как челябинцы попытались приватизировать квартиры.

Оказалось, что в 2011 году 15 жилых помещений каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Полицейские обратились за помощью к руководству МВД, СКР и лично президенту России Владимиру Путину.

Между тем, на них начали оказывать давление: участковым запретили обращаться по этому вопросу к депутатам, выступать в форме и так далее.

Вчера, 15 ноября, полицейские опубликовали новое видеообращение, пригрозив объявить голодовку. Сегодня одна из участников инициативной группы участковых Яна Кириллова это обещание выполнила. «Я объявляю голодовку до тех пор, пока мы, участковые, не будем обеспечены положенным жильем», – заявила офицер полиции.

После того, как о голодовке стало известно, Кириллову вызвали к начальнику ОМВД «Курчатовский», под началом которого она работает, после чего отвезли в прокуратуру района, а затем – в УМВД по Челябинску. Ей сообщили, что в отношении нее начата служебная проверка (видеообращение о начале голодовки Кириллова записала в форменной одежде).

При этом один раз ей уже по итогам аналогичной проверки объявляли выговор в связи с неполным служебным соответствием. В случае второго такого выговора женщину могут уволить из органов внутренних дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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