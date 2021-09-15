«В мундире не выступать, к депутатам не обращаться!» Полицейским запретили жаловаться

В Челябинске продолжает развиваться скандал вокруг жилья для сотрудников полиции: спецкомиссия, созданная для разбора ситуации с выселением участковых в Челябинске, запретила полицейским обращаться к депутатам и выступать в форме.

Как уже сообщал «Новый День», в 2008 году в областном центре поострили дом для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году жилые помещения каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Добиться справедливости своими силами у участковых не получилось, и они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию, а также инициировать проверку по поводу того, каким образом предоставленные им служебные квартиры через три года после заселения вдруг сменили статус.

Это вызвало переполох в областном полицейском главке: было собрано экстренное совещание, но дело с мертвой точки не сдвинулось – участковым предложили обратиться к коммерческому найму и снова стать в очередь (в которой они и так стоят уже больше 15 лет).

Тогда сотрудники полиции записали второе обращение к президенту Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву: «Хотим отметить, что в нашу очередь необоснованно включают новых сотрудников. Просим организовать и провести комплексную проверку деятельности тылового управления и жилищного отдела как ГУ МВД России по Челябинской области, так и УМВД Челябинска по застройке домов для сотрудников полиции, а также по законности и обоснованности предоставления квартир в этих домах сотрудникам».

В ответ в ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что для разбора ситуации создана специальная комиссия. Во вторник, 15 сентября, прошло ее первое заседание. Но и оно не принесло результатов. Более того, вместо поиска решения проблемы на участковых начали давить.

Полицейских обвинили в том, что своими обращениями они позорят честь мундира и пытаются политизировать ситуацию, обращаясь к депутатам. По словам участников инициативной группы, им запретили жаловаться парламентариям и записывать видеообращения в форме. При этом от решения проблемы с жильем руководство ГУ МВД региона фактически устранилось. Полицейским заявили, что своего фонда жилья у областного главка нет. Так что единственную помощь, которую руководство готово им оказать, – помощь правового отдела для подачи исков. При этом полицейское начальство придерживается позиции, что к спору своих сотрудников с мэрией никакого отношения не имеет, так как речь о гражданско-правовых отношениях между полицейскими и городскими властями.

Кроме того, полицейским вновь предложили взять квартиры в коммерческий наем. Правда, теперь выяснилось, что те, кто на это соглашался, через полгода получали иски от администрации о выселении и проигрывали в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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