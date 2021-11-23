В мэрии Челябинска обвинили участковых в попытках завладеть муниципальной собственностью

На восьмой день голодовки участкового уполномоченного полиции Яны Кирилловой в мэрии Челябинска решили, наконец, прокомментировать ситуацию.

Чиновники в очередной раз заявили, что проблема обеспечения жильем полицейских, служебные квартиры которых вдруг оказались в собственности муниципалитета, мэрии не касается. А попутно практически обвинили стражей порядка в том, что они чуть ли не украли жилье у других бюджетников.

Как уже сообщал «Новый День», о начале голодовки старший участковый уполномоченный полиции Яна Кириллова объявила 16 ноября. Таким образом она выразила протест в отношении позиции руководства полиции и мэрии Челябинска в вопросе обеспечения участковых жильем. Напомним, ряд полициейских пытаются выселить из служебных квартир, хотя их соседи-сослуживцы давно приватизировали жилье.

Позднее к голодовке челябинки присоединилась ее мать-пенсионерка. После того, как Кириллова объявила голодовку, руководство УМВД по Челябинску начало в отношении нее служебную проверку и отстранило от работы. Это стало единственной реакцией руководителей силового ведомства на отчаянные действия подчиненной.

В мэрии Челябинска голодовку и вовсе попытались проигнорировать. И лишь сегодня опубликовали официальный комментарий.

«В настоящий момент администрация города не имеет законного права обеспечивать жильем полицейских: ни служебным, ни по договору социального найма, ни путем предоставления выплат или передачи в собственность, – вновь повторились чиновники. – Администрация города неоднократно предлагала и предлагает людям рассмотреть вопрос проживания в фонде коммерческого использования за символическую плату (13 рублей за квадратный метр в месяц) до решения их жилищного вопроса уполномоченными федеральными органами в установленном законом порядке».

Правда, представители мэрии почему-то забыли упомянуть, что, как только один из пенсионеров МВД, получивший служебную квартиру в доме по Российской, заключил с городом договор коммерческого найма, чиновники обратились в суд с иском о расторжении контракта и выселении мужчины.

Но сделано это было, если следовать логике председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Оксаны Шейкиной, исключительно в интересах бюджетников. «Квартиры, в которых незаконно находятся сотрудники полиции, входят в состав специализированного муниципального фонда, – заявила чиновница. – Фактически под разными предлогами идет попытка лишить город квартир, построенных на бюджетные деньги, планируемых для предоставления учителям врачам, соцработникам, работникам муниципальных учреждений».

При этом почему-то не упоминается, что дом строился в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов (по крайней мере, так заявлял в свое время губернатор Петр Сумин), и возводили его для сотрудников управления внутренних дел. Каким образом, квартиры, заселенные участковыми, стали муниципальной собственностью, в мэрии не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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