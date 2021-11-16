В Челябинске участковый полиции объявила голодовку

В Челябинске офицер полиции объявила голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о начале голодовки старший участковый уполномоченный полиции Яна Кириллова объявила сегодня, 16 ноября.

Напомним, полтора десятка участковых уполномоченных полиции с семьями оказались под угрозой выселения из служебных квартир в Челябинске. Выяснилось это после того, как челябинцы попытались приватизировать квартиры.

В 2008 году в областном центре построили дом для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году 15 жилых помещений каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Юристы, изучающие документы, предоставленные участковыми, обратили внимание на ряд странностей и совпадений, указывающих на то, что с жильем проводили действия, не соответствующие законодательству.

Однако руководство региональной полиции разбираться в ситуации категорически отказалось, отправив своих сотрудников в суд.

Те, в свою очередь, потребовали привлечь к разбирательству бывших и действующих чиновников, включая мэра Челябинска Наталью Котову. В этом ходатайстве суд им отказал, но и отказал мэрии в выселении одной семьи, обязав заключить с нею договор социального найма.

Еще несколько аналогичных исков суд продолжает рассматривать. Кроме того, участковые представили суду два коллективных иска с требованием признать за ними право на приватизацию служебных квартир, так как они живут в них более 10 лет.

Кроме того, полицейские обратились с просьбой защитить их права к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот взял ситуацию на контроль.

Между тем, на них начали оказывать давление: участковым запретили обращаться по этому вопросу к депутатам, выступать в форме и так далее. При этом разбирательство затягивается.

Вчера, 15 ноября, полицейские опубликовали новое видеообращение, пригрозив объявить. Сегодня, 16 ноября, одна из участников инициативной группы участковых это обещание выполнила. «Я объявляю голодовку до тех пор, пока мы, участковые, не будем обеспечены положенным жильем», – заявила офицер полиции.

После того, как о голодовке стало известно, Кириллову вызвали к начальнику ОМВД «Курчатовский», под началом которого она работает, после чего отвезли в прокуратуру района, а затем – в УМВД по Челябинску.

Челябинск, Виктор Елисеев

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