Председатель СКР взял на карандаш ситуацию с выселением участковых из квартир в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у подчиненных предоставить информацию о ситуации с челябинскими участковыми.
Как уже сообщал «Новый День», полтора десятка участковых уполномоченных полиции с семьями оказались под угрозой выселения из служебных квартир в Челябинске. Выяснилось это после того, как челябинцы попытались приватизировать квартиры.
Напомним, в 2008 году в областном центре построили дом для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.
Однако в 2011 году 15 жилых помещений каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.
Юристы, изучающие документы, предоставленные участковыми, обратили внимание на ряд странностей и совпадений, указывающих на то, что с жильем проводили действия, не соответствующие законодательству.
Однако руководство региональной полиции разбираться в ситуации категорически отказалось, отправив своих сотрудников в суд.
Те, в свою очередь, потребовали привлечь к разбирательству бывших и действующих чиновников, включая мэра Челябинска Наталью Котову. В этом ходатайстве суд им отказал, но и отказал мэрии в выселении одной семьи, обязав заключить с нею договор социального найма.
Еще несколько аналогичных исков суд продолжает рассматривать. Кроме того, участковые представили суду два коллективных иска с требованием признать за ними право на приватизацию служебных квартир, так как они живут в них более 10 лет.
Кроме того, полицейские обратились с просьбой защитить их права к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Как сообщили сегодня в пресс-службе СКР, в связи с обращениями сотрудников и ветеранов полиции Челябинска, которые заявили о злоупотреблениях в распределении жилья, построенного по целевой программе для сотрудников, председатель комитета поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области организовать процессуальную проверку и представить доклад.
Челябинск, Виктор Елисеев
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