Власти Озерска проиграли суд к Госжилинспекции о гигантских платежках горожан

Коммунальное предприятие озерских властей не смогло оспорить предписание ГЖИ о перерасчете платы за отопление, обернувшееся для жителей двух многоэтажек многотысячными долгами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 27 октября, арбитражный суд Челябинской области отклонил заявление муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (МУП ММПКХ, принадлежит мэрии Озерска) о признании предписания главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» о проведении перерасчета платы за тепловую энергию для жителей домов по Дзержинского, 35 и Гайдара, 23. Об этом рассказали представители собственников жилья в этих многоквартирных домах.

«Сколько бравады было у нашей администрации, которая обещала посодействовать МУП ММПКХ, чтобы тот выиграл иск у ГЖИ! Но все оказалось пшиком и популизмом, – рассказал один из озерчан. – МУП ММПКХ при яростной поддержке юристов администрации доблестно проиграл суд с ГЖИ, окончательно узаконив тем самым предписание, которое и стало причиной доначисления денег жильцам домов по Дзержинского – 35 и Гайдара – 23!»

Напомним, счета с многотысячными начислениями озерчане получили в июне текущего года. Узнав, откуда появились внушительные суммы, горожане не смогли сдержать возмущения.

В ходе разбирательств они выяснили, что ответственность за возникшую задолженность лежит на коммунальщиках.

Несколько лет назад в домах установили общий прибор учета тепловой энергии. После этого жильцы исправно сдавали показания счетчика и оплачивали приходившие счета. Вплоть до июня нынешнего года. И только получив гигантские счета, узнали, что, оказывается, с декабря 2018 года должны были платить по нормативу, так как ни управляющая компания, ни энергетики не потрудились оснастить дома отдельными общедомовыми счетчиками.

В марте прошлого года Государственная жилищная инспекция Челябинской области внесла МУП ММПКХ представление об устранении нарушения и перерасчете платежей, исполнить которое предприятие должно было в 30-дневный срок. Но еще около года жители продолжали получать плату, рассчитанную по неверной формуле. И теперь задолженность всего дома равна 4 миллионам рублей (от 5 тысяч до 15 тысяч рублей на одну квартиру).

Предложение выплатить долги, пусть даже в рассрочку, возмутило горожан, и они обратились за помощью к прессе.

После того, как в июле нынешнего года история получила широкую огласку, мэр Озерска Евгений Щербаков поспешил заявить, что против принуждения жильцов к уплате долга, в образовании которого нет их вины. По словам чиновника, ММПКХ при содействии администрации подготовило исковые заявления в суд «на неправомерные действия ГЖИ в части требования пересчета платежей. Эти действия должны привести к тому, что муниципальное предприятие может пересчитать платежи и вернуть на нулевую позицию все расчеты. У тех жильцов, кто уже оплатил сумму по квитанциям, это будет считаться переплатой».

Как рассказали горожане, после скандала директора ММПКХ уволили и даже исключили из партии «Единая Россия». Что же касается иска, то МУП его не только подготовило, но даже направило в суд. Правда, сначала почему-то «забыло» оплатить госпошлину. В связи с этим 9 августа судья решил оставить иск без движения – до уплаты госпошлины. Но представители коммунальной организации с оплатой не спешили. В итоге лишь в последний день срока – 7 сентября делу дали ход, назначив заседание на 27 октября.

Впрочем, уже тогда южноуральцы были уверены в бесперспективности иска местных коммунальщиков. «Я связался с представителями ГЖИ, – рассказал РИА «Новый День» один из жителей Озерска. – И мне сказали, что перспективы иска ММПКХ нулевые. Обжаловать нечего, так как ММПКХ согласился исполнить требования и исполнил их, поэтому людям придется платить деньги или судиться с ММПКХ».

Вчерашнее заседание арбитражного суда подозрения озерчан подтвердило.

Теперь горожане намерены подать в суд на управляющую компанию и ММПКХ. По их мнению, игнорирование предприятиями изменений в законодательстве, обернувшееся в итоге долгами для жильцов, следует расценивать как некачественное оказание услуг. Также они требуют дать оценку с точки зрения соответствия законодательства бездействию ГЖИ, в течение года не удосужившейся проверить исполнение ее же собственного предписания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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