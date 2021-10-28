В Челябинске подан в суд иск против застройки территории СК «Полет»

В Челябинске подано в суд требование не допустить застройку территории бывшего спорткомплекса «Полет» многоэтажками.

Как уже сообщал «Новый День», вплотную к памятнику природы – Челябинском городскому бору планируют построить четыре жилых здания в 24 этажа каждое. Официально объект именуется «спортивный комплекс с гостиницей». В роли застройщика выступает ООО «Техсервис», которое связывают с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым – именно ему принадлежат и спорткомплекс «Полет», и земля под ним.

В 2011 году депутаты ЗСЧО постановлением № 610 от 29.09.2011 г. изменили границы городского бора, вывели из состава территории бора 49 га, в т.ч. участок бора около СК «Полет» (ул. Лесопарковая 6а/1). Затем в 2014 г. этот участок бора размежевали, изменили его статус и передали в частные руки.

«Все наши требования направлены на защиту городского бора, – говорит юрист Владимир Казанцев, подавший иск. – Мы считаем, что здесь должна быть сохранена зеленая опушка. И находиться здесь могу спортивные сооружения, а не многоэтажки».

Новые владельцы земли считают, что их планы вполне законным, ведь участки, о которых идет речь, не входят в границы городского бора и его охранной зоны. Однако общественники настаивают: территории были выведены из-под охраны незаконно. И теперь их нужно если не вернуть в границы ООПТ, то хотя бы сохранить в существующем виде.

«Мы пошли в суд, чтобы сохранить рекреационное назначение места для отдыха и занятий спортом, а не для проживания тысяч человек, что увеличит и без того непосильную нагрузку на городской бор, – говорит Казанцев. – Нужно принимать все меры для сохранности бора, что, кстати, входит в прямые обязанности министерства экологии и губернатора».

«Но пока одни слова, и все делается ровно противоположно тому, чтобы сохранить нашу городскую жемчужину, – продолжает тему депутат Центрального района Елена Вахтина. – Поэтому мы решили обратиться в суд».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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