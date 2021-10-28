На Южном Урале украли почти 30 млн рублей при закупке томографов

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения при закупке компьютерных томографов. Преступление было выявлено в рамках расследования дела злоупотребления полномочиями сотрудниками регионального министерства здравоохранения.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2020 года министерство здравоохранения Челябинской области заключило контракты на закупку трех томографов OPTIMA CT 540 у трех разных поставщиков – ООО «Медпроект-Зауралье» за 54 млн руб., ООО «Медицинские технологии» за 60 млн руб. и ООО «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВ» за 60,5 млн руб.

При этом, воспользовавшись послаблениями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, первые два контракта заключили с единственными поставщиками. «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВ» формально принял участие в электронном аукционе, но оказался единственным участником, и с ним заключили контракт по первоначальной (максимальной) цене.

Власти региона оказались самыми щедрыми: более высокой цены на аналогичные томографы не предложил ни один из других регионов. Например, в Иркутской области такой же аппарат приобрели за 29,3 млн руб. Правда, через месяц министерство подписало со всеми тремя поставщиками дополнительные соглашения, уменьшив суммы контрактов с 54 млн руб. до 46 млн руб., с 60 млн руб. до 47,5 млн руб.

Таким образом, самый дорогой контракт в 60,5 млн руб. стал стоить 47 млн руб. Но и скорректированные цены оказались самыми высокими в России.

Следователи пришли к выводу, что общая сумма закупки была завышена на 27 млн рублей, и эти деньги были похищены пока не установленными лицами.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.10.21

В Челябинске вынесли приговор матери малыша, которого отчим обварил кипятком. / Депутаты просят провести публичные слушания по обновленной версии генплана Челябинска. / Трамваи на железнодорожный вокзал Челябинска не будут ходить больше месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»