В министерстве здравоохранения Челябинской области прошли обыски

В министерстве здравоохранения Челябинской области и крупнейших компаниях-подрядчиках прошли обыски. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральские чиновники оказались самыми щедрыми в России: в апреле 2020 года министерство здравоохранения Челябинской области заключило контракты на закупку трех томографов OPTIMA CT 540 с тремя поставщиками – у ООО «Медпроект-Зауралье» оборудование купили за 54 млн руб., у ООО «Медицинские технологии» – за 60 млн руб., у ООО «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВ» – за 60,5 млн руб.

Более высокой цены на аналогичные томографы не предлагали ни в одном из других регионов (например, в Иркутской области такой же аппарат приобрели за 29,3 млн руб). Правда, через месяц министерство подписало со всеми тремя поставщиками дополнительные соглашения, уменьшив суммы контрактов с 54 млн руб. до 46 млн руб., с 60 млн руб. до 47,5 млн руб. Но и скорректированные цены оказались самыми высокими в России.

Поэтому депутаты и общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить контракты. Похоже, к ним прислушались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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