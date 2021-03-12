Все самое дорогое: прокуратуру просят проверить щедрость южноуральского минздрава

Прокуратуру Челябинской области просят выяснить, почему региональные чиновники заплатили за томографы самую высокую цену в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина направила запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с требованием провести проверку по факту закупки региональным министерством здравоохранения трех томографов весной 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что южноуральские чиновники оказались самыми щедрыми в России. В апреле 2020 года министерство здравоохранения Челябинской области заключило контракты на закупку трех томографов OPTIMA CT 540 у трех разных поставщиков – ООО «Медпроект-Зауралье» за 54 млн руб., ООО «Медицинские технологии» за 60 млн руб. и ООО «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВ» за 60,5 млн руб.

При этом, воспользовавшись послаблениями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, первые два контракта заключили с единственными поставщиками. «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВ» формально принял участие в электронном аукционе, но оказался единственным участником, и с ним заключили контракт по первоначальной (максимальной) цене.

Власти региона оказались самыми щедрыми: более высокой цены на аналогичные томографы не предложил ни один из других регионов. Например, в Иркутской области такой же аппарат приобрели за 29,3 млн руб. Правда, через месяц министерство подписало со всеми тремя поставщиками дополнительные соглашения, уменьшив суммы контрактов с 54 млн руб. до 46 млн руб., с 60 млн руб. до 47,5 млн руб. Таким образом, самый дорогой контракт в 60,5 млн руб. стал стоить 47 млн руб. Но и скорректированные цены оказались самыми высокими в России.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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