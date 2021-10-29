На Урале депутаты из-за собственной ошибки отправили в отставку мэра

На Южном Урале депутаты муниципалитета отменили пару сотен собственных решений и отстранили от должности главу города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал разогрелся в Каслях. На сессии горсовета 28 октября депутаты отозвали более 170 правовых актов, принятых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, в том числе и решение о назначении мэром Екатерины Васениной.

Все началось с того, что депутаты поставили главе администрации неудовлетворительную оценку за работу. Васенина оспорила их решение в суде, там обнаружили нарушение в порядке принятия решения и вердикт депутатов отменили.

На основании этого, депутаты пересмотрели все решения, принятые за 3 предыдущих года, и обнаружили еще 171 акт, принятый с такими же нарушениями. Все они отменены, и постепенно будут рассмотрены снова, но уже по исправленному регламенту.

Что будет с главой горадминистрации, пока не совсем понятно: 4 ноября депутаты планируют назначить врио, но Васенина этот статус получить не может.

Отстраненная от должности мэр заявляет, что отзыв решения не входит в перечень причин, позволяющих отправить главу администрации в отставку. В происходящем она видит «руку района», власти которого давно добиваются упразднения городской администрации.

Касли, Ольга Арсентьева

Касли. Другие новости 29.10.21

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