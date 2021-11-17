В одном из городов Урала сложилось двоевластие

В Каслях продолжается противостояние главы города и депутатов.

Как уже сообщал «Новый День», все началось с того, что депутаты поставили главе администрации неудовлетворительную оценку за работу. Васенина оспорила их решение в суде, там обнаружили нарушение в порядке принятия решения и вердикт депутатов отменили.

На основании этого, депутаты пересмотрели все решения, принятые за 3 предыдущих года, и обнаружили еще 171 акт, принятый с такими же нарушениями.

на сессии горсовета 28 октября депутаты отозвали более 170 правовых актов, принятых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, в том числе и решение о назначении мэром Екатерины Васениной. А на решение суда подали апелляцию.

16 ноября их жалобу должен был рассмотреть Челябинский областной суд, но депутаты ее отозвали. Иными словами, они согласились с отменой своей оценки.

Суду предстоит рассмотреть еще два иска по «каслинскому делу». Оба подала Васенина: один касается отмены нормативных актов, второй – отстранения ее от должности и назначения врио главы администрации (на эту должность Советом депутатов назначен Андрей Перескоков).

Формально в городе сложилось двоевластие. Однако реально Перскоков к своим новым обязанностям пока не приступал.

Касли, Ольга Арсентьева

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