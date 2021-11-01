В Челябинске придется переделывать около половины только что отремонтированных трамвайных перекрестков

Качество дорожных работ в Челябинске не выдерживает никакой критики: почти 40% пересечений автомобильных дорог с трамвайными путями придется переделывать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе сотрудники мэрии проверили 16 перекрестков отремонтированных или реконструированных в текущем году. 6, или 37,5%, уже нуждаются в переделке. По словам вице-мэра Максима Куляшова 3 подрядчик уже привел в порядок, для остальных приобретены необходимые материалы, на текущей неделе покрытие должно быть восстановлено.

Куляшов не уточнил, входят ли в число выявленных поврежденных перекрестков 4, о которых он говорил неделю назад. Если да, то что происходит с перекрестком улицы Чичерина с проспектом Победы, восстановить который обещали за несколько дней – исходя из сегодняшнего доклада чиновника, для него еще только закупили материалы, хотя на прошлой неделе заявлялось, что восстановление уже ведется. Если нет, то получается, что более половины отремонтированных пересечений вышли из строя после первых снегопадов.

В любом случсае возникают серьезные вопросы и к подрядчику, и к тем, кто принимал работы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.11.21

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