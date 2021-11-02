«Я устал, я ухожу...» Южноуральский замминистра экологии подал в отставку

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков покидает ведомство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Безруков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом чиновник заявил на своей странице в социальных сетях.

Такой ход Безруков объяснил так: «Рано или поздно в жизни настает момент, когда происходит эмоциональное выгорание. Быть вечным «борцом со злом» и круглосуточно находится на работе ты не можешь, и хочется что-то изменить». Кроме того, отсавкцу спровоцировали ситуация в семье и давление со стороны недовольных его действиями экологов-активистов. «За это время я периодически сталкивался с угрозами в свой адрес, клеветой и критикой разных «диванных» экспертов, заказными материалами от якобы «активистов», лоббирующих те или иные интересы с целью оказания давления, – написал чиновник в соцсетях. – В моей жизни грядут большие изменения. У меня появится долгожданный ребенок. Я хочу больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным. Кроме того, мне необходимо восстановить силы и здоровье. Поэтому я попросил Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера освободить меня от занимаемой должности по моей инициативе».

По словам челябинца, он продолжит работать в экологической сфере.

Напомним, Виталий Безруков появился в министерстве после того, как ведомство возглавил нынешний министр экологии Сергей Лихачев. Сначала в качестве советника главы, затем – начальника управления экологического просвещения и документооборота. В январе 2020 года был назначен на должность заместителя министра. Экоактивисты неоднократно обвиняли чиновника в лоббировании интересов промышленников-загрязнителей.

В июле этого года Безрукова задержали по подозрению в том, что он предупредил руководство одного из промышленных предприятий Челябинска о проверке его работы в период НМУ с участием журналистов, чем превысил свои полномочия. Но обвинение чиновнику не предъявили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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