В Троицке продолжаются проблемы с водой

В Троицке продолжаются проблемы с водоснабжением.

Как уже сообщал «Новый День», 1 ноября в город с населением свыше 70 тысяч человек остался без воды. Причина – превышение концентрации аммиака в реке Уй, являющейся питьевым источником Троицка.

«В течение дня проводился постоянный мониторинг концентрации аммиака в реке в районе водозабора, до показателей, которые после очистки не превышали бы норматив, – заявили в мэрии. – После отключения водоснабжения, ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» осуществило промывку и дополнительное хлорирование оборудования водозабора. С 18 часов вода постепенно начала поступать в дома троичан».

Однако поступила вода далеко не всем, так как властям пришлось организовывать подвозы воды. При этом жители отдельных районов поздно вечером возмущались, что до них вода так и не доехала, и в доме нет ни капли влаги.

Тех же, кому воду дали, тоже трудно считать везунчиками: троичане завалили соцсети жалобами на то, что из кранов идет грязная вонючая жижа. А кто-то, со ссылкой на водоканал сообщил: якобы, еще несколько дней будет идти техническая вода.

В администрации Троицка ситуацию пока не комментируют, но сегодня утром опять опубликовали график подвоза воды – бочки будут ездить по городу минимум до 15:30.

При этом опять охватили не весь муниципалитет: «Интересно, а почему только в сам город везут? А вокзал, жиркомбинат, частный сектор? Или там другой источник???» – комментируют график горожане.

Троицк, Павел Зварзин

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