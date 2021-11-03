В Троицке до сих пор не могут установить, кто «отравил» воду

В Троицке до сих пор не могут установить источник загрязнения питьевого источника – реки Уй.

Как уже сообщал «Новый День», в реке обнаружили превышение концентрации аммиака, в связи с этим город полностью отключили от водоснабжения – чтобы промыть систему и дождаться, когда содержание опасного вещества в реке снизится до допустимых значений.

Однако это не помогло. Троичане продолжают жаловаться, что вода из-под крана не пригодна для питья: «В г. Троицк центральное водоснабжение испорчено запахами навоза, такое чувство, что на ферме по содержанию скота находишься. Администрация города рекомендует кипятить воду, но после кипячения вонь навоза на всю квартиру. Это воду только для смыва в туалете подходит. Подвоз воды по графику не осуществляется. В городе цены на воду завышенные, хотя вода техническая, воду питьевую в магазине покупаем», – пишут горожане в паблике «Текслер, помоги!» Они грешат на свинокомплекс, расположенный поблизости.

Между тем, официальные органы до сих пор не могут найти источник загрязнения: «Глава города Александр Виноградов и председатель Собрания депутатов города Троицка Василий Хасанов, не дожидаясь реакции надзорных органов, прибыли на место возможного загрязнения реки.

Ранее в социальных сетях появились жалобы жителей на мор рыбы в реке Троицкого района. Многие жители высказывают мнение, что выбросы с предприятия, находящегося неподалёку от реки, стали причиной загрязнения реки в Троицком районе, а затем и в реке Уй. Тем не менее, отметим, что официально причина еще не установлена, – заявили в администрации Троицка. – Глава города обратился в природоохранную прокуратуру Челябинской области и в министерство экологии региона с просьбой установить источник загрязнения реки Уй и принять соответствующие меры реагирования. Также администрация города готовит обращения в прокуратуры Троицка, Троицкого района, Россельхознадзор и Росприроднадзор».

В городе введен режим повышенной готовности.

В мэрии заявляют: «Несмотря на появившийся запах, который также обусловлен сезонными явлениями, водопроводная вода соответствует нормам. До стабилизации ситуации рекомендуем употреблять воду в кипяченом виде».

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 03.11.21

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