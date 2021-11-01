На Урале целый город остался без воды

На Южном Урале целый город остался без воды: речь идет о Троицке, население которого превышает 70 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной массового отключения стало то, что в питьевом источнике города – реке Уй обнаружено содержание аммиака, превышающее допустимые нормы.

Ранее минэкологии Челябинской области сообщало, что выявлено незначительное повышение концентрации аммиака в реке Санарке. «При этом на водозаборе города Троицка влияние этого превышения пока не выявлено, городские очистные справляются, – заявлял заместитель министра Виталий Безруков.

Между тем, администрация Троицка сегодня утром опубликовала объявление:

«В связи с ухудшением качества воды в реке Уй просим употреблять воду в кипяченом виде». А затем воду и вовсе отключили. Ориентировочно – до конца дня. Подвоз воды не предусмотрен.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 01.11.21

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