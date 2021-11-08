Виновника в загрязнения воды в реке Уй, наконец, нашли

В Челябинской области, наконец, нашли виновника в загрязнения воды в Троицком районе.

Как уже сообщал «Новый День», в конце октября в реке Уй, являющейся питьевым источником для 70-тысячного Троицка, обнаружили превышение концентрации аммиака, в связи с этим 1 ноября город полностью отключили от водоснабжения – чтобы промыть систему и дождаться, когда содержание опасного вещества в реке снизится до допустимых значений.

Однако это не помогло. И после возобновления водоснабжения троичане продолжили жаловаться, что вода из-под крана не пригодна для питья.

«Неделю назад в Троицке и Троицком районе произошло ЧП экологического характера. Были загрязнены реки Санарка и Уй, а у жителей города из кранов потекла мутная вода, в которой были многократно превышены показатели по нитрату аммония, – написал сегодня в Instagram губернатор Алексей Текслер. – Да, сейчас все пришло в норму, но нужно разобраться и наказать виновных.



На место по моему поручению выехали специалисты Министерства экологии. Взяли пробы, отработали возможные варианты. Выводы экологов полностью подтвердили то, о чем говорили местные жители. Источник загрязнения – отходы предприятия «Ромкор», которые были свалены на полях возле предприятия. И уже оттуда стекали в Санарку, откуда попадали в Уй.



Что дальше:

возбуждено административное дело. Виновнику придется заплатить серьезный штраф;

поля нужно будет рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы;

материалы будут направлены в Росприроднадзор и Россельхознадзор – там будет рассчитан размер ущерба почвам, его тоже нужно будет возместить».

Не всех южноуральцев удовлетворил исход дела: «Почему дело административное, а не уголовное?» «Заплатит штраф и включит эти расходы в стоимость продукции».

«Если предприятие работает с нарушением экологических правил и норм, то необходимо прекратить работу данного предприятия до исправления всех нарушений! – комментируют пост губернатора жители области. – И штраф должен быть соизмерим нанесенному ущербу, а не три копейки для галочки!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.11.21

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