В преддверии локдауна сразу 12 отраслей Южного Урала потеряли интерес к новым сотрудникам

Спрос на новых работников снизился в дюжине отраслей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса отразились на рынке труда в стране и в отдельных регионах. В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.

«Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября. Однако в некоторых сферах ситуация заметно отличается», – отметили рекрутеры.

Наиболее остро на новые ограничения, ожидаемо, отреагировали сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», работа которых вновь максимально ограничена. В туризме и общепите среднее количество актуальных вакансий за неделю с 25 октября сократилось на 12% по сравнению с неделей с 27 сентября, а в индустрии фитнеса и красоты – на 10%. Также в топ-5 сфер с отрицательной динамикой вошли «Рабочий персонал» (-4%), «Автомобильный бизнес» (-4%) и «Строительство, недвижимость» (-3%). Всего падение по количеству вакансий показали 14 профессиональных сфер.

В то же время, еще в 14 профсферах количество актуальных вакансий выросло. Наиболее сильное положительную динамику демонстрируют «Консультирование», которое включает в большинстве своем специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+12% за неделю с 25 октября к неделе с 27 сентября), «Страхование» (+9%), «ИТ, интернет, телеком» (+8%), «Добыча сырья» (+4%) и «Административный персонал» (+4%).

В Челябинской области в начале локдауна отрицательную динамику по вакансиям показали сразу 12 профобластей, хотя общий спрос на персонал снизилсяна 0,1%. Сильнее всего сократился спрос на персонал в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (-12%), «Юристы» (-10%), «Страхование» (-9%), «Рабочий персонал» (-6%) и «Спорт, фитнес, салоны красоты» (-5%). При этом на 20% выросло среднее количество актуальных вакансий в сфере «Добыча сырья», на 13% – в сфере «Домашний персонал», на 12% – в сфере «ИТ, интернет, телеком».

Среди регионов наиболее болезненно на новые ограничения отреагировали работодатели Курганской области, количество вакансий здесь упало сразу на 21%. Также заметное падение наблюдалось в Камчатском крае (-7%), Дагестане (-6%), Московской области (-5%), Республике Коми (-5%) и Калининградской области (4%). В целом отрицательная динамика вакансий по сравнению с четвертой неделей сентября наблюдается в 33 регионах страны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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