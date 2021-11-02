Южноуралец не вернулся с рыбалки. Спасатели нашли лодку и вещи пропавшего

На уральском озере спасатели ищут пропавшего рыбака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатели Кыштымского отряда ведут поиски мужчины, пропавшего во время рыбалки на озере Увильды.

Об обитателе одного из домиков СНТ «Ветеран-2», не вернувшемся вечером с традиционной рыбалки, сообщил в полицию его сосед по даче. Прибывшим на место происшествия спасателям очевидец указал направление, в котором обычно мужчина уплывал на рыбалку.

Поисковые работы дежурная смена начала одновременно и по берегу небольшого озера, называемого местными «Садок», и в указанном направлении по воде. Старенькая деревянная лодка с пробоиной в дне обнаружена затопленной на глубине около 1,5 метров. На воде, в месте предполагаемого происшествия, найдены личные вещи пропавшего, одежда, рыболовное снаряжение.

Сегодня, 2 ноября, судьба рыбака, 51-летнего жителя Карабаша, остается неизвестной. Спасатели Кыштымского отряда, продолжая поисковые работы, значительно расширили район поисков.

Южноуральцев предупреждают, что резкое понижение температуры воздуха, начало образования заледей у берегов и отсутствие спасательных жилетов во время рыбалки с берега или лодки сводят шансы на выживание человека, попавшего в воду к минимуму. И призывают во избежание несчастных случаев соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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