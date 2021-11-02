Власти Южного Урала заявили о снижении объемов мусора

Правительство Челябинской области заявило о существенном снижении генерируемых в регионе твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в регионе наблюдается снижение объемов твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

«В России в 2020 году среднестатистический горожанин оставил после себя 453,4 килограмма ТКО, что на 2,4% меньше 2019 года, – отмечают чиновники. – В Челябинской области этот показатель составил 276,6 килограмма на человека, что на 7,9% меньше, чем в 2019 году (300,4 килограмма)".

Объём мусора в расчете на одного жителя в Челябинской области является самым низким в УрФО. Лидирует здесь ЯНАО (401,5 килограмма). В Курганской области этот показатель достигает 347,1 килограмма, в ХМАО – 346,8 килограмма, в Свердловской области – 345,4 килограмма, в Тюменской области – 327 килограммов.

️Объем произведенных в 2020 году на Южном Урале ТКО сократился на 8,4% по сравнению с 2019 годом (до 862,2 тысячи тонн).

Между тем, основной регоператор по обращению с ТКО в Челябинской области продолжает настаивать на увеличении тарифа, объясняя это, среди прочего, потерями, понесенными в 2019-2020 годах из-за ошибок регионального минэкологии при разработке схемы обращения с ТКО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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