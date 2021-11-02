Мастер-классы и игры для взрослых: в историческом музее Южного Урала пройдет «Ночь искусств»

Уже завтра в историческом музее Южного Урала пройдет «Ночь искусств».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, в среду, 3 ноября, учреждение примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».

«Ночь музеев» продлится три часа – с 19:00 до 22:00. В программе более 20 мероприятий на любой вкус и возраст.

«Тематическое занятие «Искусство камеи» познакомит с одним из старейших видов ювелирного искусства на примере экспонатов выставки «Александр I – держав восстановитель». Участники мастер-класса «Загадки хозяйки Медной горы» научатся отличать искусственные минералы от природных и самостоятельно изготовят брошь-ящерицу. Полезные в быту лайфаки можно будет почерпнуть на открытых уроках от музейных реставраторов по ремонту мебели, изделий из металла и ткани. Спящие творческие способности поможет пробудить мастер-класс по рисованию акварелью от художника-декоратора Евгения Синицына. А занятие у художника-таксидермиста Николая Балдина познакомит всех желающих с искусством создания чучел», – рассказали в пресс-службе музея.

Изюминкой вечера должна стать игротека, посвященная настольным играм. Игры – это тоже искусство, причем очень древнее, напомнили представители учреждения. Достаточно вспомнить игру го, история которой насчитывает, по разным данным, от 2 до 5 тысяч лет. Настольные игры сегодня – это десятки наименований, невероятное разнообразие механик и сюжетов. С лучшими образцами классических и современных настольных игр познакомит эксперт в этой области Сергей Латышев. Игротека будет проходить одновременно на двух площадках: в Детском музее (игры для детей) и Музейно-выставочном центре (игры для взрослых).

На протяжении всей «Ночи искусств» в музее будет проходить игра-квест с призами и подарками. Также к услугам посетителей в этот вечер – постоянная экспозиция и все действующие выставки, по которым будут проводиться обзорные и тематические экскурсии.

Вход в музей будет осуществляться по QR-коду, для приобретения билета можно воспользоваться «Пушкинской картой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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