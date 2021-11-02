Семнадцать челябинцев погибли под колесами авто с начала года

Госавтоинспекция Челябинской области призвала пешеходов и водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов.

Только за 9 месяцев текущего года на территории Челябинска произошло более 300 наездов на пешеходов, в результате которых 17 человек погибли и 301 человек получил травмы.

«Осенью световой день сокращается, утром и вечером в темное время суток, когда снег еще не лег, пешеходов, особенно одетых в одежду темных тонов, практически не видно водителям. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится», – напоминают представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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