В Челябинской области поймали браконьеров с уловом на 2 миллиона рублей

В Верхнеуральском районе задержали двух браконьеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на озере Чебачье 2 в Верхнеуральском районе задержаны рыбаки-браконьеры с уловом на 2 миллиона 73 тысячи рублей.

Двое жителей Магнитогорска ловили рыбу с применением рыболовных сетей, уточнили в ведомстве. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Браконьеров обнаружили в ходе рыболовного рейда ночью 2 ноября специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» совместно с ОМВД Верхнеуральского района и сотрудниками Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Во время осмотра места происшествия было изъято три сети, 1 тысяча 119 экземпляров пеляди и 2 карпа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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