На новой набережной в Челябинске открыли пункт полиции

Власти Челябинска отдали один из пустующих павильонов на новой набережной полицейским.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 2 ноября, на новой набережной, возле Арт-сквера открылся пункт полиции.

«Как отметил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, – не все отдыхающие на набережной ведут себя так, как хотелось бы. Бывают конфликты, а, поскольку здесь гуляет большое количество людей, необходимо обеспечить безопасность», – рассказали представители городских властей.

По словам главы Челябинска Натальи Котовой, один из 11 павильонов, установленных на набережной, был передан полиции чтобы обеспечить спокойствие и безопасность в одном из самых популярных мест отдыха челябинцев.

Отметим, что полицейские стали одними из первых, кто занял пустующие павильоны новой набережной: большинство из них до сих пор остаются свободными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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