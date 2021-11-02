В Челябинске подросток изнасиловал 10-летнюю школьницу

В Челябинске подростка задержали по подозрению в надругательстве над 10-летней знакомой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении ученика восьмого класса образовательного центра №2 возбуждено уголовное дело по подозрению в насильственных действиях сексуального характера.

14-летнего подростка подозревают в надругательстве над 10-летней знакомой. По данным источников, преступление произошло 31 октября в подъезде многоквартирного дома на улице Аношкина в Курчатовском районе Челябинска. О произошедшем девочка рассказала родителям.

Молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.11.21

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