В Челябинске в суд направили дело о финансовой пирамиде на 104 миллиона рублей

В Челябинске перед судом предстанут организаторы финансовой пирамиды, обманувшие почти 400 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам мошенничества в отношении двух жителей Санкт-Петербурга.

В ходе следствия установлено, что ранее судимые мужчины 55 и 54 лет учредили и зарегистрировали в родном городе кредитный потребительский кооператив, создав его филиалы в Челябинске и Магнитогорске. Деньги у пайщиков собирали, обещая выплатить по окончании срока действия договора от 27% до 50% годовых.

На общих собраниях кооператива, а также в ходе личных бесед бизнесмены рассказывали об успешной деятельности по размещению средств пайщиков в бизнес-проекты, якобы приносящие высокий доход, позволяющий выплачивать проценты по договорам. Кроме того, они запустили рекламную кампанию в печатных изданиях и сети Интернет, а также на улицах Южного Урала.

При истечении срока действия договоров пайщиков уговаривали заключить дополнительные соглашения на более выгодных условиях или выплачивали проценты за счет поступивших от новых членов кооператива средств. Остальные же привлекаемые деньги питерцы тратили на собственные нужды.

При этом к работе в филиалах они привлекли южноуральцев, не осведомленных об их преступных намерениях.

В итоге мошенники обманули не менее 375 человек, присвоив свыше 104 миллионов рублей. Известно, что «клиенты» пирамиды вносили суммы от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено в областной прокуратуре, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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